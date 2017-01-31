В Башкирии автомобиль насмерть сбил 66-летнего мужчину и перевернулся на припаркованную иномарку Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ В Башкирии автомобиль насмерть сбил 66-летнего мужчину и перевернулся на припаркованную иномарку Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане автомобиль насмерть сбил 66-летнего мужчину и перевернулся на припаркованную иномарку. ДТП произошло в Мелеузе днем 30 января.

Предварительно, 57-летний местный житель за рулем грузопассажирской «ГАЗели» выехал на пересечение улиц Цюрупы и Смоленской, не пропустив ВАЗ-2114 под управлением 19-летнего горожанина. От удара неуправляемый легковой автомобиль сбил 66-летнего мужчину, находившегося на обочине. Затем эта же машина перевернулась и столкнулась с припаркованным авто марки «Ниссан Навара».

Пешехода увезли в больницу, где через некоторое время он скончался. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по РБ.