В России разрабатывается единый стандарт школьной формы - «Известия» Фото: автор В России разрабатывается единый стандарт школьной формы - «Известия» Фото: автор

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

По просьбе производителей Минпромторг России разрабатывает национальный стандарт школьной формы. На первом этапе его соблюдение будет добровольным, но в перспективе может стать обязательным. Пока Минобрнауки не видит необходимости закреплять в законе юридическое понятие школьной формы, а значит, вводить обязательный стандарт просто не на что, пишет газета «Известия».

«Стандарт должен установить ряд характеристик, позволяющих однозначно оценивать безопасность продукта с учетом специфики его использования, в документе также будут приведены методика и параметры испытаний, которые должны проводиться в ходе оценки соблюдения стандарта», — уточнили в пресс-службе Минпромторга.

Для рубашек установлено 30 параметров, среди которых качество пошива, состав, устойчивость краски, гигроскопичность. Для брюк (стандарт может распространяться на юбки и пиджаки) около 60 параметров качества и безопасности: устойчивость к истиранию и образованию катышков, качество швов, прочность, устойчивость окраски.

Стандарт рассчитывают написать до конца 2017 года. Как только его разработают, будет принято окончательное решение о его виде — будет ли это ГОСТ или другой стандарт, подчеркнули в ведомстве.

Однако Минобрнауки, в чьей воле сделать этот стандарт обязательным, не торопится с унификацией внешнего вида учащихся. В министерстве сообщили, что действующие законы в достаточной мере регулируют вопросы гардероба школьников. Качество одежды должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам, а во внешнем виде должен соблюдаться светский деловой стиль.

В то же время ни власти, ни большая часть общества не поддерживают идею введения в России единой школьной формы.