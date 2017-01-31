На дорогах Башкирии с начала года выявлено более 2600 нетрезвых водителей Фото: автор На дорогах Башкирии с начала года выявлено более 2600 нетрезвых водителей Фото: автор

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На дорогах Башкортостана с начала года выявлено более 2600 нетрезвых водителей. Данные статистики привел главный госавтоинспектор региона Динар Гильмутдинов в Instagram.

«При этом каждый десятый совершил это нарушение повторно. Они изолированы от общества. В отношении них уже работает статья Уголовного кодекса РФ», — отметил руководитель ведомства и призвал всех автолюбителей вдуматься в эти цифры.

«Когда мне задают вопрос о водительской дисциплине, сразу перед глазами встают последствия ДТП с участием нетрезвых водителей. Позиция ГИБДД в этом вопросе однозначна: пьяному не место за рулем», — подчеркнул начальник УГИБДД МВД по РБ.