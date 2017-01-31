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31 января Вторник

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В Башкирии директор школы без согласия родителей перевел ученицу на обучение по программам для детей-инвалидов

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии директор школы без согласия родителей перевел ученицу на обучение по программам для детей-инвалидов Фото: Олег Яровиков

В Башкирии директор школы без согласия родителей перевел ученицу на обучение по программам для детей-инвалидов Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане директор школы без согласия родителей перевел ученицу на обучение по программам для детей-инвалидов. Матери и отцу девочки ничего не оставалось, как обратиться в прокуратуру Стерлитамака. Надзорное ведомство организовало проверку.

Выяснилось, что руководитель образовательного учреждения в 2016 году из-за неуспеваемости школьницы, без предусмотренного федеральным законодательством согласия родителей, перевел ее на обучение по программам для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Прокуратура города внесла в адрес начальника отдела образования представление об устранении нарушений законодательства. В пресс-службе ведомства сообщили, что правонарушения были устранены: ученицу перевели на обучение по основной общеобразовательной программе.

Теги: прокуратура,образование,обучение
 
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