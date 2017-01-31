В Башкирии открывается выставка картин художницы русского авангарда Любови Поповой

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УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня, 31 января, в Бирском историческом музее открывается выставка «Незабытые имена». Проект посвящен художнице русского авангарда Любови Поповой. В выставке участвует 11 копий ее работ, выполненных художниками — участниками уфимского Арт-клуба, и две авторские работы, сделанные в ее стилистике.

«Цель Арт-клуба — сохранить в памяти бирян имя Любови Поповой. Мы сделали 11 копий ее работ, в том числе два пейзажа Бирска. Одна из оригинальных работ находится в музее Гугенхайма в Нью-Йорке, другая — в Национальной галерее Канады, в Оттаве. Восемь наших копий приобрел Бирский исторический музей», — рассказала руководитель Арт-клуба Айгуль Рашитова.

Копии работ выполнены Аллой Дьячковой, Айгуль Рашитовой, Рустэмом Муратовым, Диной Казырбаевой.

Любовь Попова (1889-1924) — художница русского авангарда (фовизм, супрематизм, кубизм, кубофутуризм, конструктивизм), график, дизайнер, театральный художник, участница легендарных групп «Бубновый валет», «Супремус». Среди ее работ есть картины, посвященные Бирску, в котором художница дважды побывала в начале ХХ века, предположительно, в 1914 и 1916 годах. Она навещала свою приятельницу, бывшую гувернантку Аду Деге. Делала в Бирске зарисовки, по мотивам которых написала три картины. Работа Любови Поповой «Пейзаж Бирска» в 2007 году была продана с аукциона за сумму более 1 млн долларов США. Произведения художницы хранятся в Государственной Третьяковской галерее в Москве, Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, Национальной галерее Канады в Оттаве, Музее Тиссена-Борнемисы в Мадриде, Красноярском государственном художественном музее им. В.И. Сурикова.

Куратор проекта «Незабытые имена» — народный художник Башкортостана Георгий Калитов.

«Это уже третий наш совместный проект, — пояснила Айгуль Рашитова. — Предыдущие проекты были на тему начала Первой мировой войны «Забытой войне посвящается» и на тему эпоса «Урал-батыр».