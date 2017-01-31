Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.16 ↓

EUR 64.43 ↓

31 января Вторник

Уфа   °

Уфимский «Толпар» отправился за путевкой в плей-офф-2017

СПОРТ

Уфимский «Толпар» отправился за путевкой в плей-офф-2017 Фото: Дмитрий Слезин

Уфимский «Толпар» отправился за путевкой в плей-офф-2017 Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Уфимский «Толпар» отправился на важный выезд в чемпионате Молодежной хоккейной лиги, по итогам которого будет во многом ясно, попадет ли команда в плей-офф.

31 января уфимцы сразятся с «Сарматами Оренбурга».

Сейчас «Толпар» на восьмом месте с 81 очком, но имеет на три-четыре игры больше преследователей — «Кузнецких Медведей» и «Мамонтов Югры», потенциально опережающих уфимцев.

Теги: хоккей,МХЛ
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть