В Башкирии дана экспертная оценка нового порядка формирования Общественной палаты

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе прошла общественная экспертиза законопроекта о внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об Общественной палате РБ». Экспертную оценку проекту дали члены Общественной палаты республики, депутаты Госсобрания РБ, представители некоммерческих организаций. Обсуждение прошло в формате круглого стола, сообщает пресс-служба ОП РБ.

Законопроект предусматривает новый порядок формирования Общественной палаты, а также уточняет положения о составе и полномочиях ее органов, аппарата, статусе членов Общественной палаты, требованиях к кандидатам в члены Общественной палаты. Согласно проекту, полномочия Общественной палаты в вопросах взаимодействия с органами государственной власти предлагается расширить. В случае его принятия срок полномочий членов Общественной палаты будет увеличен с двух до трех лет.

Участвующие в мероприятии эксперты предлагали дополнительно внести ряд изменений в законопроект, разработанный профильным Комитетом Госсобрания по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации.

Председатель Общественной палаты Башкортостана Ольга Панчихина отметила, что регион входит в пятерку субъектов РФ по количеству некоммерческих организаций. Кроме того, республика в лидерах среди регионов по количеству вносимых и принятых в Госдуме законопроектов, что подтверждает серьезную активность институтов гражданского общества, профессионализм законотворцев и высокий уровень общественных экспертов.

Во время проведения общественной экспертизы были затронуты такие вопросы, как критерии отбора претендентов в члены палаты, уровень представленности НКО, также много предложений прозвучало по количественному составу палаты. Участники предлагали увеличить число представителей Общественной палаты, так как изменения, вносимые в законопроект, в том числе наделение общественной структуры правом общественного контроля за федеральными органами госвласти в регионе, обещают заметно увеличить общий объем работы.

Как пояснил руководитель рабочей группы по проведению общественной экспертизы Общественной палаты РБ Олег Галин, вне внимания Общественной палаты долгое время оставалась сфера безопасности: в структуре палаты нет комиссии по этому направлению. Между тем, только одни вопросы профилактики правонарушений, борьбы с экстремизмом и терроризмом сегодня очень актуальны как в России, так и во всем мире.

По словам члена Общественной палаты, председателя Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Галии Мухамедьяновой, количество не всегда гарантирует качество. В составе возглавляемой ею комиссии всего два человека, но к работе привлекаются 37 экспертов из разных ведомств и контролирующих организаций.

После бурных дебатов участники общественной экспертизы согласились внести на рассмотрение парламента еще ряд изменений. В том числе предлагается закрепить за Общественной палатой РБ право направлять органам власти не только запросы, но и обращения.

Ряд пожеланий, высказанных экспертами, можно отрегулировать регламентом Общественной палаты, не внося изменения в закон, отметил Олег Галин.