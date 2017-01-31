Египет могут открыть для россиян уже в феврале Фото: Ксения Калинина Египет могут открыть для россиян уже в феврале Фото: Ксения Калинина

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Египет могут открыть для российских туристов уже в феврале. 8-9 февраля в аэропортах этой страны пройдут контрольные проверки Росавиации, после чего и будет объявлено о решении восстановить чартерные и регулярные рейсы в три города Арабской Республики — в Каир, Хургаду, Шарм-эль-Шейх.

Как пишут «Известия», авиасообщение возобновится лишь в случае выполнения всех требований безопасности египетской стороной. Ожидается, что Министерство транспорта РФ выступит с официальным заявлением сразу после проверки. Стоит отметить, что египетская сторона провела всю необходимую работу. Более того, в трех крупнейших аэропортах страны уже готовы к приему граждан РФ — для них выделены отдельные терминалы.

Однако даты открытия полетов пока не обозначены, так как решение принимается Правительством РФ.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения А321 авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. Самолет, летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, был взорван. На его борту находились 224 человека, все они погибли.