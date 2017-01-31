В Уфе опубликован график уборки дворов на 1 февраля Фото: Олег Яровиков В Уфе опубликован график уборки дворов на 1 февраля Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Администрация Уфы опубликовала график комплексной уборки дворов с применением спецтехники 1 февраля.

В Орджоникидзевском районе уборка придомовых территорий состоится на ул. Комарова, 34а; Кремлевская, 42; Горького, 76; Кольцевая, 64; Вологодская, 77; Кузнецова, 5; проспекте Октября, 160; Ш. Руставели, 26; бульваре Славы, 3; Кольцевая, 6.

В Калининском районе очистка кровель запланирована завтра по следующим адресам: ул. Первомайская, 43, 45, 73, 75, 75а, 84/2, 81/1; Коммунаров, 3, 4; Интернациональная, 105, 107, 107/1; Вострецова, 8, 10, 12; Черниковская, 89/1; Советов, 29; Мечетлинская, 1; Ворошилова, 26; Мишкинская, 10.

В Ленинском районе очистка дворов от снега будет вестись по адресам: ул. К. Маркса, 40, 53; Пожарского, 219а; ул. М. Гафури, 11.

Также планируется комплексная очистка кровель, балконных, подъездных козырьков жилых домов от снега и наледи на ул. К. Маркса, 53; Революционная, 30/1; Ахметова, 239; Благоварская, 25.

В Сипайлово уборка снега с применением спецтехники будет проходить по следующим адресам: ул. Б. Бикбая, 12, 12/1, 14; М. Рыльского, 10/1, 26; Ак. Королёва, 15, 17, 19; Набережная, 9, 11, 11/1, 61, 65.

В Демском районе работы по очистке проведут завтра во дворах домов на ул. Левитана, 9а; ул. Дагестанская, 13/2; ул.Центральная, 6/1, 38, 40, 42, 44; ул. Рядовая, 13, 15; ул. Островского, 16/1.

В Кировском районе аналогичные работы состоятся по следующим адресам:

Дуванский бульвар, 22/1; ул. Батырская, 8/2; ул. Гоголя, 13; проспект Салавата Юлаева, 1; ул. Достоевского, 156; ул. Авроры, 1, 7; ул. Рабкоров, 8.

В Советском районе уборка снега с использованием спецтехники будет вестись во дворах на ул. Комсомольская, 26; ул. Айская, 64/1, 75; ул. Революционная, 129; ул. С.Халтурина, 57; проспект Октября, 15/1, 39/1; ул. Н.Дмитриева, 7/1; ул. Акназарова, 18, 20; ул. Степана Злобина, 42; ул. Заводская, 2; ул. Х.Давлетшиной, 24/1.