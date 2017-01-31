Телеканал БСТ могут смотреть жители страны от Калининграда до Владивостока

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

С января республиканский телеканал БСТ стал доступен абонентам спутникового телевидения от компании МТС. Главный телеканал Башкортостана вошел в основной пакет. Теперь сигнал из уфимского Телецентра смогут принимать все жители страны, от Калининграда до Владивостока.

Как сообщает пресс-секретарь ГУП ТРК «Башкортостан» Люция Давлиева, оставить заявку на подключение услуги можно в любом офисе МТС. Потенциальная аудитория эфирного вещания канала «БСТ» составляет свыше 40 млн зрителей. Распространение сигнала осуществляется посредством эфирного аналогового, кабельного, IP- , спутникового и интернет-вещания.