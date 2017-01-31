Мнение россиян о ношении хиджаба в школах разделилось пополам - опрос

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Половина россиян считает необходимым отменить запрет на ношение хиджабов в школах. Хотя за последние пять лет жители страны стали более толерантны к внешним проявлениям религиозной принадлежности в учебных заведениях, всё же мнения о допустимости этого сейчас разделились поровну, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«К внешним проявлениям религиозной принадлежности в учебных учреждениях россияне сегодня относятся более терпимо, чем пять лет назад: уже 47 процентов граждан считают, что в этом нет ничего предосудительного (с 35 процентов в 2012 году)», — цитирует материалы опроса РИА Новости.

Ровно столько же (47 процентов) россиян, по данным ВЦИОМ, сегодня считают недопустимыми внешние проявления конфессиональной принадлежности со стороны учеников и учителей.

Социологи уточняют, что доля считающих это допустимым заметно выше среди молодежи в возрасте 18-24 лет (73 процента) и приверженцев ислама (68 процентов процентов). Второе мнение больше распространено среди респондентов старше 45 лет (55-57 процентов) и атеистов (56 процентов).

«Хиджабы учебе не помеха: как показывают данные опроса, россияне скорее склоняются к этому мнению. Каждый второй опрошенный поддерживают отмену запрета на ношение данных головных уборов, с той целью, чтобы дети из мусульманских семей могли спокойно учиться. Категорически против предложения выступают 37 процентов наших сограждан — они считают невозможным отменить запрет на хиджабы, несмотря ни на что (причем даже среди последователей ислама эта доля составляет 36 процентов)», — отмечено в материалах исследования.

Затруднились ответить на этот вопрос 13 процентов респондентов.

Директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова отметила, что одним из ключевых факторов, лежащих в основе социальной дистанции, недоверия и настороженности по отношению к представителям разных этнических или конфессиональных групп, является низкий уровень осведомленности о них.

Всероссийский опрос был проведен 28-29 января 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5 процента.