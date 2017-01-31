В сельском районе Башкирии построят автоматизированный мусоросортировочный комплекс

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

«Решение экологических проблем требует безотлагательных мер, так как водные и лесные ресурсы муниципалитета не безграничны». Об этом заявил заместитель главы администрации Туймазинского района Булат Халиуллин, приветствуя участников церемонии открытия в районе Года экологии и особо охраняемых природных территорий. Мероприятие состоялось накануне во Дворце культуры села Кандры, в нем приняли участие представители органов местного самоуправления, школьники, общественность.

Как сообщили в администрации муниципалитета, в Год экологии в Туймазинском районе в первую очередь будет кардинально пересмотрен вопрос обращения с твердыми коммунальными отходами. Уже заключено концессионное соглашение на право проектирования, строительства и эксплуатации нового полигона. С 1 января 2017 года первая площадка складирования этого полигона, построенного с учетом самых современных требований, была введена в строй.

В планах — строительство современного автоматизированного мусоросортировочного комплекса, который решит ряд важных проблем, в том числе занятости населения, увеличения объемов производства, снизит нагрузку на окружающую среду. Не будет забыто в 2017 году и такое направление, как закрытие несанкционированных свалок.

Пристального внимания и охраны требует расположенный на территории района природный парк Кандры-Куль, который ежегодно принимает сотни тысяч туристов со всей России.

В день открытия Года экологии и особо охраняемых территорий в Туймазинском районе прошла презентация книги руководителя поискового объединения имени Хатмуллы Султанова краеведа Юрия Бирюзова «Загадки озера Кандры-Куль». В завершение встречи состоялось награждение школьников — победителей и призеров районных конкурсов экологической направленности.