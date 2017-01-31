Депутат Госдумы Зугура Рахматуллина поддержит лекторий Национальной библиотеки Заки Валиди Фото: пресс-служба Единой России Депутат Госдумы Зугура Рахматуллина поддержит лекторий Национальной библиотеки Заки Валиди Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Депутат Госдумы Зугура Рахматуллина выступит на лектории перед молодежью в Национальной библиотеке им. Заки Валиди. Договоренность об этом достигнута в ходе приема граждан в рамках региональной недели депутатов Госдумы, сообщает пресс-служба регионального отделения партии. Люди часто приходят к народным избранникам с общественными инициативами.

«С удовольствием подключусь к этой работе. Радует, что таких проектов сегодня много. Наш избиратель решает не только вопросы личностного характера, но и социальные, культурологические», — прокомментировала Зугура Рахматуллина.

К депутату обратилась молодая семья, воспитывающая ребенка-инвалида. Родители, являющиеся инвалидами по зрению, хотят решить жилищный вопрос в Уфе. В очереди для получения жилищного сертификата семья стоит в Новгородской области. Парламентарий рассмотрит все возможности оказания помощи заявителям. Депутат отметила, что республика серьезно работает с такими детьми — в регионе есть коррекционные детские сады и школы, развита медицина.

«На приемах граждан часто за вопросами личностного характера стоит системная проблема, которую надо решать в масштабах республики. Нередко обращения выливаются в законодательные инициативы», — сказала депутат.