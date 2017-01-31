В Уфе при выезде из Черниковки автомобиль сбил коммунальщика, убиравшего снег — ВИДЕО Фото: скриншот видео из группы «БашДТП» | Видео: группа «БашДТП» В Уфе при выезде из Черниковки автомобиль сбил коммунальщика, убиравшего снег — ВИДЕО Фото: скриншот видео из группы «БашДТП» | Видео: группа «БашДТП»

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе при выезде из Черниковки автомобиль сбил коммунальщика, убиравшего снег. О ДТП, случившемся около часа назад 31 января, сообщили очевидцы и выложили видео в группе «БашДТП» «Вконтакте».

По записи видно, как поток машин едет по проезжей части в сторону ГДК. Коммунальных работников, убирающих с обочины снег с помощью спецтехники, на дороге было трудно не заметить: ярко-оранжевая униформа, расставленные знаки объезда, снегоуборочная машина, трактор. Тем не менее, водитель за рулем машины марки Skoda Yeti не увидел коммунальщика за дорожным знаком и сбил его прямо на проезжей части.

Как рассказал агентству «Башинформ» очевидец случившегося, многие водители сразу остановились и виновник происшествия тоже.

О состоянии здоровья пострадавшего пока ничего неизвестно.