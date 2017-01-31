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31 января Вторник

Уфа   °

Жители Башкирии получили условные сроки за нападение на оборонявшихся полицейских

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Жители Башкирии получили условные сроки за нападение на оборонявшихся полицейских Фото: автор

Жители Башкирии получили условные сроки за нападение на оборонявшихся полицейских Фото: автор

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жители Башкортостана получили условные сроки за нападение на оборонявшихся полицейских. Суд счел достаточными собранные Альшеевским межрайонным следственным отделом доказательства для вынесения приговора троим местным жителям 22, 23 и 27 лет. Все они признаны виновными по статье «Применение насилия к представителям власти» и «Оскорбление представителя власти».

Установлено, что ночью 25 июня прошлого года экипаж ГИБДД преследовал по территории села Раевский автомобиль марки ВАЗ-2106. Стражи порядка заподозрили, что за рулем находится пьяный водитель. Когда машину удалось остановить, из нее вышли шесть нетрезвых мужчин. Трое из них резко побежали в сторону двух инспекторов, чтобы помешать их законной деятельности. Молодые люди выкрикивали угрозы и оскорбления. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, полицейские совершили предупредительные выстрелы, а затем начали стрелять в область нижних конечностей нападавших.

Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы от двух лет и шести месяцев до двух лет и семи месяцев лишения свободы условно, проинформировали в пресс-службе республиканского следственного управления СКР.

Теги: ГИБДД,СКР по РБ,применение насилия к представителю власти
 
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