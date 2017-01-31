В Уфе можно бесплатно пройти масштабное медицинское обследование Фото: Олег Яровиков В Уфе можно бесплатно пройти масштабное медицинское обследование Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе раз в год всем желающим можно пройти бесплатное обследование. Посетить Центры здоровья на базе поликлиник может любой гражданин без каких-либо направлений. При себе нужно иметь только два документа — паспорт (или свидетельство о рождении) и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

В столице республики обследоваться можно на базе Республиканского врачебно-физкультурного диспансера (РВФД).

«В прошлом году к нам обратились более 16 тысяч человек, — рассказала заведующая отделением Центра здоровья РВФД Зульфия Садыкова. — Из-за электронных очередей в поликлиниках люди обычно не могут попасть на прием без записи, а мы принимаем всех желающих. В течение двух часов они получают весь пакет услуг. Случалось, что от нас увозили пациентов на скорой помощи, потому что были диагностированы инфаркты и инсульты».

Приходить в Центр нужно на голодный желудок, так как в перечень обследований входят: анализ крови: определение уровня глюкозы и холестерина. Кроме того, каждому посетителю измерят артериальное давление, рост, вес, проверят работу сердца, остроту зрения и внутриглазное давление. Пациенты смогут пройти ЭКГ, РЭГ, психофизиологическое тестирование и другие исследования.

Можно будет проконсультироваться у терапевта, гинеколога, стоматолога-гигиениста, кардиолога, врача ЛФК.

В диспансере работают отделение реабилитации (травматологическое и неврологическое), дневной стационар, уточнили в администрации Орджоникидзевского района.