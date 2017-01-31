В Уфе дольщики микрорайона «Миловский парк» обратились к депутату Госдумы в поисках справедливости

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Депутат Госдумы Фарит Ганиев поможет дольщикам уфимского микрорайона «Миловский парк» добиться справедливости от застройщика. В ходе региональной недели парламентарий от Башкортостана провел встречу с гражданами в Общественной приемной Дмитрия Медведева в Уфе.

Жители республики пожаловались на коррупцию, попросили помощи в обжаловании судебных решений. Одной из самых острых стала тема своевременной сдачи строящегося жилья. Проблему подняли дольщики микрорайона «Миловский парк», сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В ходе беседы граждане попросили депутата лично приехать на место и посмотреть, на какой стадии находится стройка. По словам заявителей, застройщик уже полгода не ведет работы.

Фарит Ганиев принял решение проверить на месте, соответствует ли информация действительности. Совместно с инициативной группой и представителями администрации Уфимского района 3 февраля состоится осмотр стройки.