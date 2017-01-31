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31 января Вторник

Уфа   °

В Уфе коммунальная организация задолжала работникам 600 тысяч рублей

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе частная организация, занимающаяся строительством инженерных коммуникаций, не выдала 18 работникам зарплату за ноябрь 2016 года, задолжав им более 600 тысяч рублей. Сотрудники обратились в прокуратуру, которая оштрафовала работодателя на 40 тысяч рублей за нарушение трудового законодательства. В итоге просроченная зарплата была в полном объеме выплачена, сообщили в прокуратуре Советского района Уфы.

Теги: зарплата,прокуратура,долги
 
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