В Уфе коммунальная организация задолжала работникам 600 тысяч рублей
УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе частная организация, занимающаяся строительством инженерных коммуникаций, не выдала 18 работникам зарплату за ноябрь 2016 года, задолжав им более 600 тысяч рублей. Сотрудники обратились в прокуратуру, которая оштрафовала работодателя на 40 тысяч рублей за нарушение трудового законодательства. В итоге просроченная зарплата была в полном объеме выплачена, сообщили в прокуратуре Советского района Уфы.