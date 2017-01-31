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31 января Вторник

Уфа   °

В Башкирии наркоман осужден на 15 лет

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкортостане вынесен суровый приговор 30-летнему жителю города Салавата. Мужчина обвинялся в приобретении, хранении, сбыте наркотиков в значительном размере. Сам он свою вину признал только в хранении. Следствие и суд посчитали, что обвиняемый закупил через интернет «спайс» и «скорость» для собственного употребления и дважды продавал наркотики местному жителю. Суд приговорил виновного к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в городской прокуратуре.

Теги: незаконный оборот наркотиков
 
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