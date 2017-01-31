В Уфе в преддверии Дня влюбленных объявлен конкурс «В филармонию — с любовью!»

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башгосфилармония проводит конкурс «В филармонию — с любовью!». Он объявлен с 1 по 12 февраля в преддверии Дня святого Валентина. Участникам предлагается написать историю своей любви: в стихах, в прозе, в виде песни, видеообращения. Затем нужно разместить ее на страницах филармонии в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также отправить по электронной почте: lugovaya_mf@mail.ru.

Победителем станет тот, кто соберет больше «лайков» и кого выберет компетентное жюри, состоящее из художественных руководителей творческих коллективов Башгосфилармонии. Лидер конкурса станет почетным гостем сольного концерта известного музыканта, скрипача Марата Садриева и получит из его рук памятный подарок. Концерт состоится 13 февраля, начало в 19.00.

«Тех, кто придет на концерт самого романтичного музыканта нашей эстрады парами, ожидают эксклюзивные сюрпризы от филармонии. Не останутся без внимания и любители приобщиться к искусству в одиночестве», — отметили в пресс-службе филармонии.