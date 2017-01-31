Жительница Башкирии обвиняет заведующую детсадом и воспитателя в жестоком избиении своего пятилетнего сына Фото: Наркас Кадырбаева











Жительница Башкирии обвиняет заведующую детсадом и воспитателя в жестоком избиении своего пятилетнего сына Фото: Наркас Кадырбаева

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жительница Башкортостана обвиняет заведующую детсадом и воспитателя в жестоком избиении своего пятилетнего сына. Инцидент произошел на прошлой неделе, 25 января, в дошкольном учреждении села Турбаслы Иглинского района. Мать пострадавшего мальчика Наркас Кадырбаева рассказала агентству «Башинформ» о случившемся.

«В тот злополучный день я была с младшим сыном в Уфе — ездили за лекарствами, когда мне стала названивать заведующая. Она сказала, чтобы я забрала своего ребенка, якобы он ведет себя неадекватно: ругается, пинается. Муж забрал его в пятом часу. Сын не хотел заходить в дом и раздеваться. Супруг спросил, что случилось. Сын ответил, что у него голова болит, что его били. У него по всему телу ссадины и синяки. На фоне стресса поднялась температура до 39,5 градуса. Мне позвонил муж и все рассказал, он же вызвал полицию», — поделилась женщина.

На следующий день, в четверг, 26 января, родители сделали фотографии побоев. В этот же день они поехали делать судмедэкспертизу, но там был выездной день. Ребенок прошел экспертизу в пятницу.

Сотрудница детсада рассказала Наркас, как избивали ее сына. По ее словам, мальчика не могли завести с прогулки в группу. Ребенок хотел еще поиграть на улице. В помещение его буквально затаскивала воспитательница. Уже находясь в группе, мальчик не успокаивался. Другие дети были напуганы происходящим. Женщина вывела его в раздевалку, чтобы поговорить, но он начал пинаться и толкаться в истерике, говорить, что хочет к маме. Пришла заведующая и начала бить ребенка, бросила его на пол. Мальчик ударился лбом о бетон. Затем подоспела нянечка из младшей группы, забрала его и полчаса успокаивала. Всё это происходило на глазах около десяти воспитанников.

«Через некоторое время заведующая заглянула в группу и спросила у ребенка: «Ну что, успокоился?». Начала провоцировать на эмоции. «Если не успокоишься, я тебя завяжу и в темный угол закрою», — добавила начальница детсада. При всех детях она так говорила моему ребенку. Что это за методы воспитания?», — возмущается Наркас.

По словам матери пострадавшего ребенка, он сейчас даже мультики не смотрит. «Ночью кричит, просыпается по пять-шесть раз. Будем обращаться к невропатологу. В садик сейчас не ходим», — сказала женщина.

По словам Наркас, ее пытались обвинить в том, что она помадой нарисовала синяки, а также предлагали взятку, угрожали. Она подчеркнула, что мальчик был абсолютно здоров, не имеет хронических заболеваний. Мать пострадавшего ребенка отметила, что это не первый случай, когда ее сын приходил из учреждения с повреждениями. Осенью прошлого года он пришел с разбитой губой. Воспитатель сказала, что недоглядела. Пришлось накладывать шов. Сейчас родители ждут результатов экспертизы, чтобы затем обратиться в прокуратуру и суд.

Начальник отдела образования Иглинского района Шамиль Габдуллин прокомментировал случившееся.

«К нам родители не обращались. Они написали заявление в полицию. Полиция до нас довела, что есть такое обращение. Вчера мы вызвали заведующую детского сада и воспитательницу. С них взяли заявление. Завтра мы собираемся проехать в детский сад», — сообщил он.

Руководитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов сообщил, что по данному факту от родителей в отдел полиции по Иглинскому району поступило соответствующее заявление. Ведется проверка.