В Уфе началась подготовка к празднованию 100-летия со дня рождения народного поэта Башкортостана Назара Наджми

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе началась подготовка к празднованию 100-летия со дня рождения народного поэта Башкортостана, лауреата Государственной премии РСФСР им. М. Горького Назара Наджми. Вековой юбилей будет отмечаться 5 февраля 2018 года. Проект указа Главы республики размещен на официальном сайте Министерства культуры РБ. После прохождения документом необходимых согласований и его подписания будут сформированы оргкомитет по подготовке и план юбилейных мероприятий.

Как сообщили в Союзе писателей РБ, к 100-летию поэта будут организованы юбилейные вечера в Уфе и на его малой родине — в Дюртюлинском районе. Также планируется провести Открытый республиканский конкурс чтецов стихотворений Назара Наджми и Открытый республиканский конкурс перевода стихотворения Назара Наджми на русский язык.

В этом году вспоминать выдающегося поэта в день его 99-летия будут как в Башкортостане, так и в Татарстане. С творчеством поэта можно познакомиться на официальном сайте.