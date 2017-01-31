В Башкирии за четыре года ряды «Единой России» пополнили 8500 человек - Константин Толкачёв

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

За четыре года в Башкортостанское региональное отделение «Единой России» было принято около 8500 человек. Об этом рассказал секретарь республиканского отделения партии Константин Толкачёв на заседании Политсовета.

«Состав регионального отделения вполне может достигнуть 100 тысяч человек уже в ближайшие годы. Общий процент партийцев от количества избирателей увеличился с 2,7 до 2,9 процента», — цитирует Константина Толкачёва пресс-служба регионального отделения партии.

Спикер регионального парламента подчеркнул необходимость создания такого количества первичных ячеек, которое бы соответствовало количеству избирательных участков. Каждая первичная организация должна нести ответственность за работу участка.

Константин Толкачёв отметил, что работа политических платформ партии — патриотической, социальной, либеральной — должна быть продолжена. К ним присоединяется предпринимательская платформа, задача которой — защита интересов людей бизнеса.

«Региональное отделение должно вести контакт с представителями всех слоев населения, учитывать их проблемы и интересы в законотворческой деятельности», — сказал Константин Толкачёв.

Вниманию членов Политсовета была представлена информация о новых партийных проектах, которые получат жизнь в 2017 году. Заместитель секретаря регионального отделения партии Эдуард Саитбаталов рассказал о четырех новых проектах: «Городская среда», «Местный Дом культуры», «Театры малых городов» и «Парки малых городов». Их реализация позволит повысить качество инфраструктуры в населенных пунктах и уровень материально-технической базы культурно-досуговых учреждений.

Координатор «Городской среды» Ирек Нигматуллин отметил социальную значимость проекта. По его словам, благоустройство дворов повысит комфорт жизни населения. Он подчеркнул, что в Башкортостане на реализацию данного проекта с учетом софинансирования выделено свыше миллиарда рублей. Одной из главных задач при реализации проектов является прозрачность. Будут созданы общественные советы, чтобы жители не только сами принимали участие в выборе территории для благоустройства, но и могли контролировать ход работ на любом этапе. Контроль будут осуществлять также депутаты всех уровней.