Заслуженному тренеру России Юрию Чертоку - 60 лет

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

31 января исполнилось 60 лет со дня рождения вице-президента Европейской конфедерации шашек, заслуженного тренера России Юрия Чертока.

Юрия Владимировича Чертока по праву можно назвать выдающимся тренером, воспитавшим целую плеяду шашечных звезд. Самые яркие из них — шесть чемпионов мира: Александр Георгиев, Тамара Тансыккужина, Муродулло Амриллаев, Айнур Шайбаков, Айгуль Идрисова, Елена Мильшина. Всемирная федерация шашек (ФМЖД) удостоила Юрия Валдимировича своей высшей награды — Почетного члена ФМЖД, отметив его роль организатора, инициатора десятка соревнований мирового уровня, включая Всемирные Интеллектуальные игры, европейскую и российскую клубные системы. Велика его роль и как созидателя современной шашечной школы Башкортостана и России.

Как игрок Юрий Черток достиг таких высот, как «золото» чемпионатов Казахстана, России и США, «серебро» Всемирной интеллектуальной Олимпиады в Лондоне (1999), званий «Международный мастер» (1998) и «Мастер спорта СССР» (1978).

Тренерский стаж юбиляра исчисляется с 1982 года. Его первые ученики — Анатолий Татаренко и Елена Мильшина — по-прежнему активны в спорте. В январе 2017 года они стали призерами чемпионата Приволжского федерального округа по международным шашкам.