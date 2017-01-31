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31 января Вторник

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В Башкирии рыбаки спасали рыбу от замора на озере Шамсутдин

ОБЩЕСТВО

В Башкирии рыбаки спасали рыбу от замора на озере Шамсутдин Фото: УФСИН по РБ

В Башкирии рыбаки спасали рыбу от замора на озере Шамсутдин Фото: УФСИН по РБ

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Бирском районе республики на озере Шамсутдин — памятнике природы, где обитает более 20 видов рыб, прошла экологическая акция по ее спасению от замора — удушья, вызванного отсутствием кислорода. Рыбаки-любители сделали более 40 прорубей. Для обеспечения подачи воздуха было установлено два компрессора. Как сообщили в УФСИН по РБ, на призыв экологов откликнулись также сотрудники бирского СИЗО-4, которые неоднократно занимали призовые места на соревнованиях по зимней рыбалке. Вооружившись бензопилой и пешней (рыбацким ломом), они прорубили две широкие проруби. «Возможно, это не последняя акция по спасению рыбы в этом году. По данным специалистов, пик заморных явлений в водоемах района еще впереди», — отметил замначальника СИЗО-4 Ильнур Гайнетдинов.

Теги: экология,рыба,замор,УФСИН по РБ
 
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