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31 января Вторник

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В Башкирии подтверждение подлинности документов об образовании можно получить онлайн

ОБЩЕСТВО

В Башкирии подтверждение подлинности документов об образовании можно получить онлайн Фото: Андрей Старостин

В Башкирии подтверждение подлинности документов об образовании можно получить онлайн Фото: Андрей Старостин

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане подтверждение о подлинности документов об образовании, квалификации, ученых степенях и званиях можно получить онлайн. Эту услугу предоставляет республиканское Управление по контролю и надзору в сфере образования. Новая возможность позволит гражданам сэкономить свое время, не стоять в очереди непосредственно в Обрнадзоре РБ, не подстраиваться под график работы государственного органа. Подать заявление о предоставлении государственной услуги можно с домашнего или рабочего компьютера. Всех обратившихся будут информировать о каждом этапе работы по их заявлениям, отметили в ведомстве.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (347) 251-35-59 или по электронной почте obrnadzor55@bashkortostan.ru.

Теги: Обрнадзор по РБ
 
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