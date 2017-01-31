В Башкирии заведующая детсадом рассказала свою версию инцидента с избитым ребенком

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане заведующая детсадом рассказала свою версию инцидента с избитым ребенком. Как сообщалось ранее, мать пятилетнего Ильяса обвинила сотрудников дошкольного учреждения села Турбаслы Иглинского района в нанесении телесных повреждений ее малолетнему сыну.

Свою версию произошедшего рассказала и.о. заведующего детсадом Гульнур Валиева. По ее словам, в тот день отец забирал сына из учреждения без синяков. Целый день мальчик не слушался. Всё происходило на глазах персонала и детей.

«Отец забрал ребенка в 16.00, а следы на теле увидел около 20.00 и позвонил мне со скандалом. Спрашивал, что вы в садике творите», — сказала и.о. заведующего.

Женщина представила хронологию событий в тот злополучный день. По ее словам, с утра она сидела у себя в кабинете, работала. Дети собирались на прогулку. Ильяс Кадырбаев не хотел одеваться, кричал, капризничал. Нянечка его уговорила, помогла одеться и вывела на улицу, передала воспитательнице. После прогулки воспитатель зашла к начальнице в кабинет и сказала, что не может завести Ильяса в помещение. Он отказывается заходить. На прогулке, по словам воспитательницы, Ильяс толкал и бил других детей. Она его поругала, мальчик обиделся и отказался заходить в детсад. И.о. заведующего отправила сотрудницу в группу, а сама пошла к ребенку.

«Минут 10 я стояла возле него, уговаривала зайти в помещение. Он отказывался. Я стала звонить его маме, она не брала трубку. Потом я предложила мальчику пройтись до сельсовета, где работает его отец. Ильяс отказывался, говорил, что пойдет только домой», — сообщила Гульнур Валиева.

Ребенок заплакал и пошел в сторону здания после того, как начальница учреждения пригрозила, что сейчас сама пойдет за его отцом. Женщина передала ребенка воспитателю и сама пошла переодеваться. «Я работала в кабинете, когда ко мне зашла воспитательница вместе с Ильясом. Стала на него жаловаться, что не слушается, бьет детей. Предложила позвонить отцу. Но решили не звонить, так как тот будет обвинять нас в том, что мы не можем успокоить ребенка. Такие случаи уже были. Решили не обращать на мальчика внимания, тогда он перестанет плохо себя вести. Мы всегда так делаем: стараемся не жаловаться, чтобы предотвратить скандалы. Они ушли в группу», — пояснила собеседница агентства.

Затем пришло время обеда. Женщина заглянула в группу, Ильяс спокойно сидел на скамейке. Начальница хотела выехать по делам, когда услышала крики. «Забежала в старшую группу и увидела, как воспитатель сидит на коленях и держит за руки Ильяса. Воспитатель объяснила, что мальчик сидел за столом, ему не понравилась еда. Он вскочил и начал бросать игрушки в детей. Схватил большую машину, тут его воспитатель и схватила за руки. Ребенок бился в истерике. Когда она его отпустила, мальчик побежал в раздевалку с криками, что пойдет домой», — рассказала свою версию случившегося и.о. заведующего.

Пришлось позвонить отцу. Тот сказал, что решит рабочие вопросы, приедет и заберет своего ребенка. До приезда отца мальчик играл в игрушки, был спокойным. Руководитель дошкольного учреждения уехала по делам. В момент ее возвращения отец забирал Ильяса. «Дети начали жаловаться родителю мальчика на его поведение. Отец сказал: «Что ты меня позоришь?! Вот придешь домой, получишь ремнем». Это слышали дети, воспитатель и я», — сказала Гульнур Валиева.

По ее словам, Ильяс никогда на родителей не жаловался, но и в своих сотрудниках она уверена — никто не мог тронуть мальчика. «Они его любят, балуют, очень балуют. Я думаю, никаких побоев там не было. Всё это, скорее всего, фотошоп», — добавила собеседница.

Слова матери о том, что именно она стала избивать ребенка, бросая его об пол, а также высказывала угрозы связать его и закрыть в темный угол, и.о. заведующего отрицает. «Расспрашивайте детей. Никто это не подтвердит. Есть у нас взрослые дети, которые всё понимают. Информацию такую они не подтвердят», — сказала она.

Стоит отметить, что в данном дошкольном учреждении нет камер видеонаблюдения, которые бы помогли правоохранительным органам разобраться в случившемся.

Гульнур Валиева окончила БашГУ, по специальности — филолог. В 2015 году прошла курсы переквалификации в БГПУ им. М. Акмуллы. В детском саду работает с 2014 года воспитателем. С 2016 года назначена и.о. заведующего детсадом, так как предыдущий руководитель ушла в декретный отпуск.