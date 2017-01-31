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31 января Вторник

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Ирек Зарипов считает несправедливым отстранение российских паралимпийцев от подготовки к Играм-2018

СПОРТ

Ирек Зарипов считает несправедливым отстранение российских паралимпийцев от подготовки к Играм-2018 Фото: Дмитрий Слезин

Ирек Зарипов считает несправедливым отстранение российских паралимпийцев от подготовки к Играм-2018 Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Паралимпийский комитет России (ПКР) получил ответ от Международного паралимпийского комитета (IPC) за подписью президента IPC Филиппа Крейвена на предложение ПКР разрешить российским спортсменам участвовать в международных квалификационных соревнованиях к зимним Паралимпийским играм 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея). Ответ оказался отрицательным. Это решение прокомментировал известный башкирский паралимпиец, чемпион Паралимпиады, ныне член регионального штаба ОНФ и депутат Госсобрания республики Ирек Зарипов.

«Несправедливое отношение к нашим спортсменам. Объективного мнения и доказательств не предоставил Международный Паралимпийский комитет. Ни имен, ни фамилий. Взяли и отстранили всю нашу сборную не только от Игр-2018, но и от подготовки к ним, поставив жирную точку. Мне не понятна позиция президента IPC Филиппа Крейвена о недопуске, наверное, у него есть свое какое-то мнение на этот счет. Повторяю, до сих пор не было предоставлено ни одного доказательства нашей вины. И я хорошо понимаю всех наших ребят, которых подогнали под одну гребенку», — отметил Ирек Зарипов.

Теги: Паралимпийское движение
 
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