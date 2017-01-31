В Башкирии преподаватель ввязался в драку между студентами

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане преподаватель ввязался в драку между студентами и задел участника конфликта по лицу. ЧП произошло в одном из колледжей села Акъяр Хайбуллинского района.

Предварительно, преподаватель физкультуры начал разнимать двух 17-летних студентов на дискотеке. Ранее он уже делал им замечание. Те, видимо, были «навеселе» и проигнорировали просьбы вести себя сдержаннее в общественном месте. Во время конфликта на 41-летнего преподавателя сзади прыгнул один из участников драки. Пытаясь скинуть его с себя, работник колледжа задел рукой лицо напавшего. У молодого человека пошла из носа кровь. В больнице врачи не выявили у него перелома. Студента отпустили домой.

В отношении одного из студентов, который пытался избить товарища по колледжу, полицейские составили протокол по статье «Побои». Проверка по факту получения другим студентом телесных повреждений продолжается, проинформировали в пресс-службе МВД по РБ.