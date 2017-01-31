УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня, 31 января, в полночь завершается интернет-голосование конкурса «100 имён Башкортостана». Уже завтра зрителям будет представлен список «100 имен» из номинантов, которые наберут наибольшее количество голосов. О жизни и деятельности выбранных исторических личностей будут произведены документальные фильмы.

«В последний день зрители активно включились в процесс выбора кандидатов, только за последние часы было отдано несколько тысяч голосов», — отметила пресс-секретарь телеканала БСТ Люция Давлиева.

«100 имён Башкортостана» – проект телеканала БСТ. Зрители присылали на сайт tv-rb.ru имена деятелей, которые, по их мнению, внесли весомый вклад в развитие нашего региона. Специальная комиссия, в состав которой входили учёные, писатели, артисты, спортсмены и общественники, отобрала 200 кандидатов. Список представлен на сайте tv-rb.ru. В течение реализации проекта планируется проведение теледебатов.