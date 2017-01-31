В Башкирии подсчитывают диких животных

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане с 1 января по 28 февраля проходит зимний маршрутный учет диких животных. Как сообщает Министерство природопользования и экологии РБ, егери и инспекторы государственного охотничьего надзора проводят подсчёт следов зверей и визуальную регистрацию птиц по 35 специально разработанным маршрутам. Длина каждого учетного маршрута составляет не менее 350 км.

Учёт объектов животного мира ведется на 202 территориях, уточнила главный специалист-эксперт отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира природохранного ведомства Галина Коломейцева. В их числе общедоступные охотничьи угодья, территории охотхозяйств, а также особо охраняемые природные территории региона. За два зимних месяца специалисты пройдут более 71 тысячи км.

Данная методика методика позволяет отслеживать численность и распространение охотничьих ресурсов, их общее состояние, а также динамику изменения по видам. Результаты подсчетов станут известны в апреле текущего года.