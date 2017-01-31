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31 января Вторник

Уфа   °

В Уфе полицейские задержали человека, сообщившего о подозрительном предмете в здании Телецентра

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе полицейские задержали человека, сообщившего о подозрительном предмете в здании Телецентра. Руководитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов сказал агентству «Башинформ», что проверка завершена.

«Опасных предметов не обнаружено. Оперативниками установлен звонивший с этим сообщением. Им оказался уфимец 1959 года рождения, который находился в нетрезвом состоянии. В настоящее время он доставлен в полицию».

Как информировало агентство «Башинформ», 31 января около 19.30 в дежурную часть Управления МВД России по Уфе поступил звонок. Неизвестный сказал, что в здании Телецентра находится подозрительный предмет.

Теги: ЧП,МВД
 
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