Он завещал нам любить волшебные звуки курая (К 85-летию со дня рождения кураиста Сайфуллы Дильмухаметова)

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня исполнилось бы 85 лет Сайфулле Дильмухаметову — знаменитому кураисту-виртуозу, лауреату многих конкурсов, навечно вписавшему себя в историю музыкального искусства нашей республики наряду с Гатой Сулеймановым, Юмабаем Исянбаевым, Каримом Диаровым и другими деятелями культуры.

Сайфулла Ишгалиевич Дильмухаметов родился 1 февраля 1932 года в деревне Староякупово Зилаирского района Башкирской АССР. С ранних лет любил слушать старинные башкирские песни в исполнении своей матери, которая обладала прекрасным голосом редкого тембра. Очень искусно исполняла она и народные танцы.

Курай вошел в его жизнь с самого раннего детства — на курае играли его дед, отец Ишгали Шамсетдинович, что повлияло на дальнейшую судьбу Сайфуллы Дильмухаметова. Выдающимся кураистом-виртуозом стал и его старший брат Ишмулла. Слушая чудные переливы, издаваемые обычной трубкой тростника, завораживающие мелодии, в которых слышался шум ветра бескрайних полынных степей, Сайфулла очень хотел научиться игре на курае. И уже в возрасте 6-7 лет инструмент стал ему подвластен. С годами совершенствуя и оттачивая свое мастерство, он достиг высочайшего уровня игры на курае, внес в игру много своих новшеств и усовершенствований в его изготовление. Его можно поистине отнести к талантливым самородкам, одаренным самой природой.

Трудовую деятельность Сайфулла Дильмухаметов начал в 1946 году лесорубом Кананикольского лесхоза Зилаирского района, затем пять лет он отслужил на Тихоокеанском флоте. После демобилизации работал комбайнером Матраевской МТС, в лесхозе «Зилаирский», совхозе «Башкирский». В 1971-1974 годы являлся заведующим сельским клубом деревни Староякупово.

С 1976 года Сайфулла Ишгалиевич трудился в соседнем Хайбуллинском районе: преподавал в Подольской средней школе, в 1983-1992 годы — в Подольском филиале Акъярской детской школы искусств им. Юмабая Исянбаева.

С кураем он не расставался никогда, посвятив любимому инструменту всю свою жизнь. Свое первое признание и награду получил за участие на районном конкурсе художественной самодеятельности в 1958 году. В разные годы талант Сайфуллы Ишгалиевича отмечался на многих конкурсах и праздниках самого высокого уровня. В 1987 году на Всесоюзном фестивале народного творчества он стал лауреатом и был награжден почетным знаком. Сайфулла Дильмухаметов являлся лауреатом Международного фестиваля национальных культур «Берҙәмлек-Содружество» (г. Октябрьский, 2003, Гран-при), республиканских конкурсов кураистов (Сибай-1968 и Уфа-1988), Республиканского конкурса музыкантов им. Ю. Исянбаева (Уфа, 1982, Гран-при).

В 1982 году Сайфулле Дильмухаметову было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан».

В республике и далеко за ее пределами хорошо знали и почитали кураи, изготовленные руками Сайфуллы Ишгалиевича, отличающиеся изяществом и мелодичностью. За это ему в 1987 году на ВДНХ СССР было присвоено звание «Мастер изготовления народного инструмента курая». За долгие годы своей деятельности он обучил и вырастил целую династию молодых исполнителей кураистов Хайбуллинского района, которые с честью и достоинством продолжают его дело. В знак признательности его таланта признанному народному умельцу и педагогу руководством района было присвоено звание «Почетный гражданин Хайбуллинского района».

Сайфулле Дильмухаметову за его талант и высокое мастерство часто доверяли быть членом жюри на самых престижных конкурсах народного творчества. Олицетворяя собой музыкальный дух башкирского народа, являясь хранителем истории и развития его культурно-духовного наследия, он бережно и нежно передавал свои знания и опыт подрастающему поколению, вносил большой вклад в становление и формирование новых граждан Башкортостана.

На юбилейных торжествах по случаю своего 70-летия Сайфулла Дильмухаметов сказал: «Я рад, что кураистов становится все больше и больше. И могу сказать, что свой долг перед самим собой, перед своим народом я выполнил».

Сайфулла Дильмухаметов скончался 27 августа 2004 года и похоронен в родной деревне.

В 2011 году в память о нем была открыта мемориальная доска на здании РДК в Акъяре. Ежегодно в Хайбуллинском районе проводится конкурс кураистов на приз имени Сайфуллы Дильмухаметова.