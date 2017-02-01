В Уфе в аварии с участием трех машин пострадали две пассажирки Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ В Уфе в аварии с участием трех машин пострадали две пассажирки Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе в аварии с участием трех машин пострадали две пассажирки. ДТП произошло накануне напротив дома №6 по улице Сельской Богородской. По предварительным данным, 34-летний местный житель за рулем «Лады Калины» врезался в «Subaru Outback» под управлением 35-летней женщины и ВАЗ-2107 с 29-летней уфимкой-водителем. В результате аварии два пассажира ВАЗ — женщины 40 и 35 лет были доставлены в больницу.

В пресс-службе республиканской Госавтоинспекции сообщили, что за сутки на дорогах региона было зарегистрировано четыре ДТП. В них пять человек получили травмы различной степени тяжести. Инспекторы ГИБДД пресекли более трех с половиной тысяч нарушений Правил дорожного движения и задержали 47 нетрезвых водителей. Шесть человек доставлены в территориальные органы внутренних дел по подозрению в уголовно наказуемых деяниях.