Он всегда был верен родному заводу (К 85-летию со дня рождения Героя Социалистического Труда Флюра Галимзянова)

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня известному инженеру-моторостроителю Флюру Галимзянову исполнилось бы 85 лет.

Флюр Галимзянович Галимзянов родился 1 февраля 1932 года в деревне Староиликеево Балтачевского района Башкортостана.

Его детские годы пришлись на тяжелые годы Великой Отечественной войны. Маленькому Флюру часто приходилось работать в колхозе без всякой скидки на возраст за ушедших на фронт отца и односельчан. Еще ребенком пришлось познать ему и голод, и холод.

После окончания средней школы в 1949 году он начал работать колхозником в колхозе «Учкун». После четырех лет службы в рядах Советской Армии всю свою дальнейшую трудовую деятельность он посвятил развитию машиностроительной отрасли республики. Флюр Галимзянович с 1955 по 1997 годы работал в качестве инженера-конструктора, старшим мастером, заместителем начальника цеха, ведущим инженером только на одном предприятии — Уфимском моторостроительном производственном объединении (ныне ОАО «УМПО»). В 1964 году он успешно и без отрыва от производства окончил Уфимский авиационный институт.

Флюр Галимзянов был широко известен как инженер-новатор, автор многих изобретений и рационализаторских предложений, немало сил он отдавал внедрению новых технологий и новинок. Так, применение Флюром Галимзяновым усовершенствованных роликов копира резьбонакатных станков позволило повысить производительность отдельных операций в два раза. Он всегда внимательно следил за состоянием дел на родственных заводах и отрасли, быстро подмечал новое и передовое.

Многолетний и добросовестный труд Флюра Галимзяновича отмечен орденом Ленина и высоким званием Героя Социалистического Труда, многими медалями, почетными грамотами Республики Башкортостан, ему было присвоено звание «Почетный моторостроитель».

За период работы на объединении Флюр Галимзянович проявил себя высококвалифицированным, грамотным специалистом, умелым организатором и требовательным руководителем. На всех должностях всегда относился к порученному делу с высокой ответственностью и полной самоотдачей.

Его отличали замечательные человеческие качества доброжелательность, душевная простота, скромность и внимательное отношение к людям, что снискало ему заслуженный авторитет. Долгие годы Флюр Галимзянов принимал активное участие в общественной жизни города Уфы и республики, был одним из деятельных членов ветеранской организации ОАО «УМПО». Долгие годы он возглавлял Совет Героев Социалистического Труда и кавалеров орденов Трудовой Славы Башкортостана.

Одной из главных личностных черт Флюра Галимзянова было неравнодушие к жизни, стремление помочь людям, попавшим в беду, обратившимся к нему за помощью. Уже на пенсии он освоил интернет, каждый день читал газеты, смотрел телевизор, всегда был в курсе всех новостей, часто публично высказывал свое мнение по тому или иному важному вопросу. Очень любил проводить свое свободное время с любимыми внуками и внучками. Радовал родных и знакомых выращенными собственноручно на садовом участке овощами и фруктами.

Умер Флюр Галимзянович 28 января 2010 года на 78-м году жизни, после тяжелой продолжительной болезни, и похоронен в Уфе.

В музее ОАО «УМПО» имеется экспозиция, посвященная жизни и трудовой деятельности Флюра Галимзянова.