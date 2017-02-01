В Уфу с гастролями приезжает главный театр Республики Марий Эл

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

15-16 февраля на сцене Национального молодежного театра РБ им. М. Карима состоятся обменные гастроли Академического русского театра драмы им. Г. Константинова (г. Йошкар-Ола). Артисты из Республики Марий Эл представят три спектакля: пиратский боевик «Веселый Роджер», комедии «Тетки» и «Муж моей жены»

Для юных зрителей 15 февраля в 10.00 и 12.00 артисты из Йошкар-Олы сыграют спектакль «Веселый Роджер» по пьесе Дамира Салимзянова. Это романтическая история о дружбе, приключениях, поисках сокровищ и любви. В этот же день в 19.00 жители и гости Уфы смогут увидеть искрометную комедию «Тетки» по пьесе популярного драматурга Александра Коровкина. А уже 16 февраля вечером гастролеры представят комедию «Муж моей жены» по пьесе хорватского прозаика и драматурга Миро Гаврана.

Как сообщила пресс-секретарь театра Дарья Ольхова, этот долгожданный визит актеров из Йошкар-Олы — часть обменных гастролей между двумя дружественными театрами. В последний раз Академический русский театр драмы им. Г. Константинова с успехом гастролировал на сцене НМТ РБ им. М. Карима в 2013 году.