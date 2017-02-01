В Башкирии реализуется международный проект «Искусство объединяет»

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УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане в рамках проекта «Профессиональные компетенции в европейском контексте» реализуется международный проект «Искусство объединяет». По мнению организаторов — Дома дружбы народов РБ и общественных организаций земли Баден-Вюртемберг, проект внесет большой вклад в развитие взаимодействия между народами, профессиональный обмен и обмен опытом в области культуры, науки и образования.

Участниками проекта являются жители Башкортостана и Баден-Вюртемберга. Проект реализуется в пять этапов, I этап был реализован в республике в декабре 2016 года в рамках международного фестиваля «Башкортостан — Баден-Вюртемберг». Второй этап будет осуществлен с 29 января по 8 февраля 2017 года с участием людей с ограниченными возможностями из Салаватского колледжа образования и профессиональных технологий, города Эслинген, а также актеров театра из Штутгарта. Из Башкортостана в Германию приедут актеры из психиатрической больницы для репетиции пьесы «Конференция изобретателей в Штутгарте».

На третьем этапе проекта в мае в Уфе планируется выступление Молодежного государственного театра Карлсруэ в Русском драматическом театре. Четвертый этап посвящен встречам в сфере искусства. Пятый, заключительный этап проекта пройдет в Уфе. Будет показана театральная постановка «Конференция изобретателей в Штутгарте» с немецкими и российскими актерами-инвалидами.