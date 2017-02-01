В Башкирии стало известно количество погибших в ДТП из-за плохих дорог Фото: автор В Башкирии стало известно количество погибших в ДТП из-за плохих дорог Фото: автор

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане стало известно количество погибших в ДТП, в том числе из-за плохих дорог. Итоги за январь подвел главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в Instagram.

«Неудовлетворительные дорожные условия в регионе стали сопутствующей причиной при 215 ДТП, в которых погибли 25 и травмировались 297 человек. С начала года в отношении должностных лиц — балансодержателей дорог — составлено 613 протоколов за содержание дорог и выдано 6558 предписаний», — сообщил руководитель ведомства.

Всего с начала 2017 года в Башкортостане произошло 277 аварий, в которых погибли 44 человека. 389 участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести.

«Не всегда автолюбители и пешеходы учитывали дорожные и метеорологические условия. Зная, какие опасности таит в себе проезжая часть в зимний период, очень важно быть предусмотрительным. Тем не менее это не всегда практикуется», — отметил Динар Гильмутдинов и призвал автомобилистов и пешеходов быть предельно аккуратными на зимней дороге.