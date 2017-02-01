В Уфе подростки и молодежь России испытали свои силы в лагере Лаборатории профессий

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе провели молодежно-подростковый лагерь Лаборатории профессий «Коах Адам» для участников в возрасте от 13 до 25 лет. За несколько дней участники в интерактивной форме пробовали свои силы в нескольких профессиональных секциях: журналистика (радио, телевидение, PR), наука, робототехника и космонавтика, медицина, политика и военное дело, кулинарное дело, студийное и travel-фото, волонтерство; бизнес и туризм, а также прошли веревочный курс и защитили свои социально ориентированные проекты.

«Для нас важно было зажечь ребят, вдохновить на реализацию своих идей и осознание своего потенциала», — говорит идейный вдохновитель проекта Ольга Старикова.

По словам координаторов проекта, его важнейшими особенностями стали всероссийский масштаб, приглашение спикеров топ-уровня, в том числе и международного, поддержка крупных фондов. В работе лагеря приняли участие представители Уфы, Екатеринбурга, Саратова, Перми, Ижевска и Кирова.

Спикеры проекта: управляющий партнер и генеральный директор консалтингового агентства «Скорая бизнес-помощь», бизнес-тренер и участник авторалли «Шелковый путь-2016» Павел Милосердов (Москва); консультант бизнес-клуба EF-Group, эксперт-аналитик содержания рекламных материалов Лилиана Гейц, специалист по PR Зарина Гайсина, руководитель волонтерского центра Елизавета Булгачова (Кировоград), член Федерации космонавтики России Алексей Алликас, региональный координатор JuniorSkills Альбина Балчугова, заведующий физиотерапевтическим отделением поликлиники №44 г. Уфы Алиса Идрисова, ведущая службы новостей телеканала «Россия 1 — Башкортостан» Юлия Краснова, сценарист Киношколы им. МакГаффина в Уфе Алина Нигматуллина.

Название проекта «Коах Адам» в переводе с иврита означает силу человека, человеческие возможности. Применительно к самому проекту название раскрылось в развитии творческого потенциала участников, ориентировании на их профессиональную реализацию, знакомстве с различными видами профессий. Лагерь был организован по инициативе кинематографиста Ольги Стариковой, Еврейского благотворительного фонда «Хэсэд-Лея». Реализация проекта состоялась при поддержке Genesis Philanthropy Group в рамках благотворительной программы CAF Россия «Еврейские сообщества» и Благотворительного фонда «Джойнт».