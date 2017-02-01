В Башкирии формируется делегация на Всемирный фестиваль молодежи и студентов

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С 14 по 22 октября 2017 года в городе Сочи пройдет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. На фестиваль съедутся 20 тысяч молодых людей из 150 стран. Праздник мирового молодежного сообщества объединит молодых лидеров в различных сферах — некоммерческого сектора, достигших успехов в науке, творчестве, спорте, педагогике, IT, политике, лучших представителей студенчества, соотечественников и иностранцев, интересующихся российской культурой.

Башкортостан на фестивале представит делегация из 250 человек, среди которых 50 волонтеров, сообщили в Общественной палате республики. Участников ожидает обширная образовательная, дискуссионная и культурная программа.

Чтобы стать участником или волонтером, молодым людям в возрасте от 18 до 35 лет необходимо подать заявку на сайте. Также можно зарегистрироваться через АИС «Молодежь России».

Целью Всемирного фестиваля молодежи и студентов является консолидация молодежного мирового сообщества, укрепление международных связей, развитие межнационального и межкультурного взаимодействия. За всю историю проведения фестивалей Россия только дважды открывала двери для его участников — в 1957 и в 1985 годах.