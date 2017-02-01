В Уфе выберут лучший двор зимой

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе стартует конкурс на лучшее содержание дворов в зимний период. Смотр проводится с 1 февраля по 15 марта посредством еженедельных комиссионных объездов.

Оценка будет проводиться по таким критериям, как своевременная и качественная уборка придомовой территории многоквартирного дома; своевременная посыпка песком в местах образования гололеда; состояние входных групп подъездов; состояние бельевых площадок; состояние детских спортивно-игровых площадок; состояние контейнерных площадок; состояние кровель и балконных козырьков. При оценке будут учитываться обращения граждан, поступающие в адрес мэрии, Центра общественной безопасности Уфы, администраций районов города по вопросу несвоевременной или некачественной уборки придомовой территории от снега.

В комиссию конкурса входят представители Управления по обеспечению жизнедеятельности администрации столицы, городского центра общественного контроля в сфере ЖКХ, председатели советов многоквартирных домов, представители СМИ.

Решение комиссии будет публиковаться на сайте администрации Уфы, а также в официальных группах в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.

О своем желании участвовать в комиссионном объезде дворов можно написать в официальной группе «ВКонтакте» или на «снежную почту» sneg@ufacity.info. По этим каналам жители города могут предложить для проверки свой двор, указав точный адрес и название управляющей компании, осуществляющей содержание придомовой территории.