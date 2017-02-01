Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.08 ↓

EUR 64.28 ↑

1 февраля Среда

Уфа   °

Полномочия главы Чекмагушевского района досрочно прекращены

ПОЛИТИКА

Полномочия главы Чекмагушевского района досрочно прекращены Фото: автор

Полномочия главы Чекмагушевского района досрочно прекращены Фото: автор

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Чекмагушевском районе будет новый глава администрации. Решение о досрочном прекращении полномочий Рифа Юсупова принято сегодня, 1 февраля, на внеочередном заседании Совета муниципального района открытым голосованием. Депутаты удовлетворили просьбу руководителя района в связи с заявлением об отставке по собственному желанию.

Риф Юсупов руководил районом с 2003 года. Он родился в селе Сыйрышбашево Чекмагушевского района. Окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальности «инженер-гидротехник». Учился в аспирантуре Оренбургского государственного аграрного университета. 

Имеет почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Башкортостан», награжден Почетной грамотой Республики Башкортостан.

Теги: местная власть
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть