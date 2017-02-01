80 лет назад в Уфе появились первые трамваи Фото: с сайта http://www.muet-ufa.ru/ 80 лет назад в Уфе появились первые трамваи Фото: с сайта http://www.muet-ufa.ru/

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

80 лет назад, 1 февраля 1937 года, в Уфе было официально открыто регулярное трамвайное движение. Парк Управления городской железной дороги насчитывал тогда пять моторных и три прицепных вагона. Первая трамвайная трасса была проложена по улице Ленина от здания Почтамта до улицы Пермской. В 1938-1940-х годах трасса дошла до города Черниковска, где работали моторно-производственный, нефтеперерабатывающий и другие заводы. К 1961 году открылись новые линии путей, оборотные кольца и конечные остановки «Стекловолокно», «Ново-Александровка», «Загородная», «Космонавтов», «Гастелло». На юге города трамвайная ветка уходила от вокзала железной дороги до Товарного двора (ныне «Дзержинского»). Общая протяженность путей доходила до 100 километров, число маршрутов равнялось 12.

Как сообщили в городском Управлении электротранспорта, в этом году юбилей отмечает также уфимский троллейбус. История троллейбусного движения в столице началась 55 лет назад, 27 января 1962 года. Длина линии тогда составляла свыше 27 км, в депо насчитывалось 19 троллейбусов. В течение последующих лет троллейбусное движение в городе развивалось, увеличивалась протяженность пути, открывались новые маршруты.

В год 80-летия с момента выхода первого трамвая на улицы Уфы электротранспорт по-прежнему остается самым доступным и экологичным.