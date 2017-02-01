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В Уфе открылся новый круглосуточный детский травмпункт

ОБЩЕСТВО

В Уфе открылся новый круглосуточный детский травмпункт Фото: Олег Яровиков

В Уфе открылся новый круглосуточный детский травмпункт Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе с сегодняшнего дня юных пациентов травмпункта детской поликлиники №6, ранее располагавшегося на улице Аксакова, 62, будут принимать по новому адресу — в основном корпусе РДКБ (возле приемного покоя).

Это новое помещение с отдельным входом. Здесь для юных пациентов созданы все условия. Есть всё, что должно быть в подобном учреждении: рентген-кабинет, перевязочная, гипсовая, кабинет врача, процедурная. В случае необходимости ребенку сделают МРТ, отметили в Минздраве РБ. Если это серьезная травма, возможна немедленная госпитализация в РДКБ. Кроме того в травмпункте помимо травматолога, будет дежурить и нейрохирург.

В отличие от травмпункта на Аксакова, который работал до десяти часов вечера, в РДКБ принимать пациентов будут круглосуточно. Обратиться за помощью к квалифицированным специалистам, как и прежде, смогут юные жители всех районов Уфы.

Теги: здравоохранение,травмпункт
 
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