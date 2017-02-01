В Уфе Республиканский центр культуры учащейся молодежи отмечает 25-летие

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Республиканский центр культуры учащейся молодежи отмечает свое 25-летие. Юбилейное мероприятие состоится 3 февраля в Башкирской республиканской гимназии-интернате им. Р. Гарипова, начало в 15 часов.

«Четверть века Центр бережно хранит и развивает традиции, направленные на художественное и эстетическое воспитание молодого поколения. За время своей деятельности образовательное учреждение обрело статус истинного очага культуры и просвещения, объединившего талантливую молодежь из профессиональных образовательных организаций республики», — сообщила заместитель директора центра, заслуженный работник культуры РБ Елена Сагадатуллина.

Республиканский центр культуры учащейся молодежи был основан в 1991 году на базе ансамбля песни и пляски ПТУ при Министерстве народного образования БАССР. Основные задачи деятельности центра — развитие художественного творчества в сфере культуры и социальной жизни; осуществление методического обеспечения школ профессиональных училищ и лицеев в области воспитания; приобщение педагогов, учащихся к традиционной национальной и общей мировой культуре.

В настоящее время в центре занимаются 663 обучающихся. Опытные педагоги учат петь, танцевать, рисовать, читать стихи, моделировать одежду и создавать произведения декоративно-прикладного искусства, обучают актерскому ремеслу. Среди педагогов — народные и заслуженные артисты Башкортостана, заслуженные работники образования и заслуженные работники культуры РБ, Отличники образования РБ, педагоги высшей и первой квалификационных категорий.

Центр проводит республиканские конкурсы, выставки, праздники, творческие мероприятия, среди которых Республиканский конкурс самодеятельно-художественного творчества «Я вхожу в мир искусств», конкурс чтецов «Живое слово», конкурс рисунков «Живая кисть», конкурс театров моды «Вдохновение», конкурс литературных работ «Искусство слова», фестиваль народного творчества «Народные жемчужины» и Благотворительная акция для детей сирот «От сердца к сердцу». Всего за 25 лет в творческих мероприятиях РЦКУМ приняли участие более 30 тысяч студентов и педагогических работников. На базе Центра в рамках сотрудничества функционирует студия творческого развития Константина Хабенского. Началась реализация нового творческого проекта — Республиканского конкурса-выставки работ изобразительного, декоративно-прикладного и фото искусства «Рисую сердцем» для педагогических работников образовательных организаций РБ. Призерами и обладателями Гран-при в номинациях стали 118 педагогических работников. Центр активно организует обучающие семинары для педагогов дополнительного образования по всем направлениям деятельности.

Первым директором центра была Флюра Абсаликова. В разные годы руководителями учреждения являлись Булат Кузеев, Римма Тухбатуллина, Райса Абдульманова. С 2015 года педагогический коллектив возглавляет Владимир Аристархов — почетный работник общего образования Российской Федерации, заслуженный работник образования Республики Башкортостан.