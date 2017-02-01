Башкирское отделение РГО объявляет журналистский конкурс на лучший материал по экологической тематике

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Евгения Сюткина/.

Региональное отделение Русского географического общества в Башкортостане объявляет конкурс среди журналистов и СМИ на лучшую публикацию по экологической тематике «Чистая республика». Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных Году экологии и особо охраняемых природных территорий.

В конкурсе могут принять участие средства массовой информации, а также штатные журналисты и внештатные корреспонденты печатных и интернет-изданий, теле-, радиокомпаний Башкортостана. На конкурс представляются творческие работы, в том числе циклы статей, серии теле- и радиопередач на экологическую тему, опубликованные в печатных или электронных изданиях, вышедшие в эфир с 1 января 2017 года по 30 ноября 2017 года.

Конкурс проводится по номинациям: «Лучшая публикация в периодических изданиях» (печатных и электронных), «Лучший телесюжет», «Лучший радиосюжет».

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 1 октября по 30 ноября 2017 года. Высылать их нужно на электронную почту rgo-rb@mail.ru с обязательной пометкой «На конкурс СМИ РГО «Чистая республика».

Заявка должна содержать: анкету участника; предоставляемые работы; текст материалов в формате .doc или .docx; документ, подтверждающий факт публикации или выхода в эфир (PDF-файл, эфирную справку, ссылку на интернет-страницу).

По всем вопросам обращаться к руководителю медиа-группы РО РГО в РБ: 8-917-416-41-70.

Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоятся в декабре 2017 года. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, получат дипломы и денежные призы.