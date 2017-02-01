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Фотофакт: В Башкирии родился ягненок с двумя хвостами и одним глазом

ОБЩЕСТВО

Фотофакт: В Башкирии родился ягненок с двумя хвостами и одним глазом Фото: соцсети

Фотофакт: В Башкирии родился ягненок с двумя хвостами и одним глазом Фото: соцсети

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане родился ягненок с двумя хвостами и одним глазом. В одной из групп «ВКонтакте» были выложены фотографии животного с патологиями. Как стало известно агентству «Башинформ» из собственных источников, на свет на прошлой неделе в селе Новокайпаново Татышлинского района появился именно ягненок, а не теленок. Отмечается, что животное родилось с двумя хвостами, одним глазом и безо рта.

Скорее всего, новорожденный барашек с такими патологиями не выжил.

Теги: животные
 
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