В Башкирии судебный пристав согласился снизить сумму взятки с 950 до 750 тысяч рублей

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане судебный пристав согласился снизить сумму взятки с 950 до 750 тысяч рублей. Республиканский Следственный комитет по материалам полиции возбудил уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя Орджоникидзевского районного отдела Уфы. Он подозревается по статье «Получение взятки», двое его бывших коллег — по статье «Посредничество во взяточничестве».

По версии следствия, судебный пристав 30 сентября прошлого года при личной встрече с ведущим юрисконсультом ООО УЖХ Орджоникидзевского района сообщил ей о предстоящем переводе на другую должность. Он потребовал передать ему через посредников взятку в размере 500 тысяч рублей за окончание исполнительных производств о взыскании штрафов с УЖХ на сумму почти в 3 млн рублей. Пристав грозился возбудить новые исполнительные производства на сумму в 5 млн рублей и инициировать возбуждение уголовного дела в отношении руководителя управляющей компании за неисполнение судебных актов. Руководство УЖХ сообщило о его требованиях в полицию.

Судебный пристав привлек к преступлению своих коллег, предложив им стать посредниками. 7 октября они встретились с юристом и договорились о сумме в 950 тысяч рублей. 14 октября судебный пристав по договору прекратил исполнительные производства. Юрист позвонила ему и попросила снизить сумму взятки до 750 тысяч рублей, тот согласился. В этот же день, действуя в рамках оперативного эксперимента, сотрудник УЖХ передала одному из посредников 750 тысяч рублей. Его поймали с поличным. Второй, увидев момент задержания, через другого пристава пытался предупредить инициатора преступления.

«Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений, в том числе причин и условий, способствовавших их совершению», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.