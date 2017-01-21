В Уфе к 100-летию башкирской печати готовятся к изданию энциклопедия и газета о журналистах Фото: Олег Яровиков В Уфе к 100-летию башкирской печати готовятся к изданию энциклопедия и газета о журналистах Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

На прошедшем в среду, 1 февраля, заседании Правления Союза журналистов Башкортостана, которое вел его председатель Артур Давлетбаков, рассмотрен вопрос об обновлении сайта СЖ РБ в соответствии с требованиями времени. Консультант СЖ РБ Мавлида Якупова, члены Правления Азамат Юлдашбаев, Фаиль Фатхтдинов и Ярослава Голобородько считают, что у сайта должна быть интеграция, синхронизация с социальными сетями. В эпоху бурного развития соцсетей нельзя недооценивать то значение, которое они имеют для продвижения интернет-проектов. Это процесс технического «прикрепления» определенного проекта к страницам в популярных сетевых ресурсах — Facebook, «ВКонтакте», Twitter, «Мой Мир», «Одноклассники» и других; выведение виджетов социальных сетей.

На заседании обсуждены вопросы подготовительной работы к изданию энциклопедии о журналистах Башкортостана. Как отметил заместитель председателя СЖ РБ Фаниль Кудакаев, прием материалов завершен, и начинается наиболее активная фаза работы по этому проекту — допечатная подготовка: набор, верстка, корректура, уточнения. Свое мнение относительно выпуска энциклопедии высказал директор издательства «Китап» Ильгам Яндавлетов.

Члены Правления творческой организации утвердили план работы на 2017 год, который был составлен с учетом предстоящих значимых событий — 100-летия башкирской печати и 60-летия Союза журналистов республики.

В связи с предстоящими важными событиями в жизни творческой организации журналистов поступило предложение о выпуске корпоративного издания — газеты «Журналист Башкортостана». Члены Правления одобрили данное предложение.

В настоящее время начинается сбор материалов по выпуску газеты. В связи с этим Правление СЖ РБ обращается к председателям местных отделений журналистов, ко всем журналистам, внештатным авторам с просьбой предоставить материалы, включая фотоснимки, для размещения в юбилейном печатном издании.