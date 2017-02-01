Стало известно о месте проведения акции «День сдачи ЕГЭ родителями» в Уфе Фото: Андрей Старостин Стало известно о месте проведения акции «День сдачи ЕГЭ родителями» в Уфе Фото: Андрей Старостин

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Акция «День сдачи ЕГЭ родителями» пройдет в Уфе 11 февраля в Республиканской художественной гимназии имени Касима Давлеткильдеева (ул. Ст. Кувыкина, 100).

Как сообщили в Министерстве образования РБ, мероприятие пройдет в виде деловой игры, воспроизводящей процедуру проведения ЕГЭ. В частности, свои знания можно будет проверить по математике (базовый уровень). Участниками акции будут родители школьников, представители органов исполнительной власти и средств массовой информации.

При себе необходимо иметь удостоверяющий личность документ, черную гелевую ручку и бейдж.

Начало регистрации в 10 часов, начало мероприятия в 11.00.

Заявку для участия необходимо направить до 17 часов 6 февраля на электронный адрес: Ivanova.IV@bashkortostan.ru.